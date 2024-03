Serie C: Ancona a Perugia, Vis Pesaro ad Arezzo, poi Fermana-Pineto e Sestri-Recanatese

ANCONA – L’Ancona si aggiudica il derby con la Fermana, la Vis Pesaro pareggia a Pineto, la Recanatese torna al successo superando il Pescara: ecco la fotografia delle marchigiane nell’ultimo turno infrasettimanale previsto dal calendario di serie C. Bene l’Ancona nella sfida contro i canarini, a segno due volte con Spagnoli a inizio ripresa, la prima su rigore, nel finale arriva il gol di Sorrentino per il definitivo 2-1. A Pineto va in vantaggio la Vis Pesaro con Nicastro nel primo tempo, pareggia nella ripresa per gli abruzzesi Chakir (1-1). A Recanati nel primo tempo in vantaggio il Pescara con Merola, poi il pareggio di Melchiorri. Nella ripresa leopardiani avanti con Lipari, quindi il 2-2 su rigore con Merola e, infine, il definitivo 3-2 realizzato da Ferrante. Due vittorie che rilanciano in classifica Recanatese e Ancona, la sconfitta costa invece la panchina al tecnico della Fermana, Protti.

Ma domani, sabato 9 marzo, domenica 10 marzo e lunedì 11 marzo si torna in campo per il turno numero 31, dodicesima giornata di ritorno: scende in campo per prima l’Ancona che domani, sabato 9 marzo, affronta la temibile trasferta di Perugia contro gli umbri reduci dal 5-0 subito sul campo di Chiavari. Domenica tocca alle altre marchigiane, con la Vis Pesaro che fa visita all’Arezzo per cercare punti che le permettano di mantenere il distacco dalla zona playout, Fermana al Recchioni contro il Pineto in una partita assolutamente da provare a vincere per riaccendere le speranze di salvezza. Per la Recanatese, infine, sfida estremamente delicata in programma lunedì sera 11 marzo, una sorta di spareggio in zona playout in casa del Sestri (a Vercelli) anche qui in palio punti pesanti in chiave salvezza. Per il resto fari puntati su Cesena-Gubbio, anch’essa in programma lunedì sera a conclusione della 31esima giornata.

Classifica: Cesena punti 74; Torres 65; Carrarese 56; Perugia 52; Gubbio 51; Pescara 44; Pontedera 43; Juventus Next Gen 41; Pineto, Arezzo e Rimini 38, Virtus Entella 37; Lucchese 36; Vis Pesaro e Ancona 33; Spal 32; Sestri 31; Recanatese 30; Olbia 22; Fermana 20. Serie C girone B, così in campo domani, sabato 09 marzo: Perugia-Ancona (ore 16.15). Domenica 10 marzo: Lucchese-Olbia (ore 14.00), Spal-Rimini (ore 14.00), Torres-Virtus Entella (ore 14.00), Arezzo-Vis Pesaro (ore 18.30), Juventus Next Gen-Pontedera (ore 18.30), Pescara-Carrarese (ore 18.30), Fermana-Pineto (ore 20.45). Lunedì 11 marzo: Cesena-Gubbio (ore 20.45), Sestri-Recanatese (ore 20.45).