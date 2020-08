Alla Clementina Volley c’è Sara Zannini come Ministro della Difesa

L’ufficializzazione dell’ingaggio del libero Sara Zannini, è nuovo-vecchio acquisto.

Come accaduto per la palleggiatrice Ludovica Leonardi, l’ex libero della Conero Ancona è reduce dalla positiva esperienza alla Termoforgia Castelbellino e, al momento di scegliere il leader della difesa della squadra di coach Luca Secchi, ci sono stati pochi dubbi puntando ancora su di lei.

Tuttavia Zannini detiene anche un piccolo primato, quello di aver giocato prima di Castelbellino anche a Moie. Dalla fusione delle due società è nata la Clementina Volley 2020.

Classe ’91, è una giocatrice ormai esperta e dal rendimento affidabile che nel suo palmares vanta anche due promozioni in serie A2, con le maglie di Pesaro e Macerata e quindi fungerà anche da talismano per le ambizioni della Clementina 2020.

Costante in ricezione, reattiva in difesa, Zannini non è molto appariscente ma è una giocatrice solida sulla quale si può contare.

Le parole della 29enne di Ancona sono votate all’entusiasmo e all’ottimismo. «Sono molto contenta che ci sia stata questa unione, perché ho conosciuto entrambe le realtà che, anche se diverse, sono molto simili. È molto bello vedere la passione che unisce i dirigenti di entrambe le parti per formare un sodalizio ancora più forte e determinato. La squadra mi sembra molto buona, conosco quasi tutte le mie nuove compagne che stimo sia sportivamente che umanamente. Sarò molto determinata e carica, pronta a dare tutto quello che mi verrà chiesto dal nuovo allenatore«.

La prossima settimana dovrebbe avvenire la pubblicazione delle 12 formazioni dei 5 gironi di serie B1 e in attesa di capire se, oltre alla Pieralisi Jesi, ci sarà anche la Lardini Filottrano che cerca un posto in B tra B1 e B2 dopo aver rinunciato alla serie A1.