Serie B volley, positivo il test amichevole tra Sampress Loreto e Nef Osimo

LORETO – Positivo il test amichevole che ha visto protagoniste Sampress Nova Volley Loreto e Nef Osimo, entrambe realtà consolidate di Serie B. Per la cronaca l’incontro si è concluso sul 2-2 ma entrambi i tecnici hanno avuto indicazioni positive sulle quali continuare a battere nel corso della preparazione atletica.

Bene i padroni di casa, almeno inizialmente, capaci di imporsi sul 25-21 nel primo set. Nella seconda ripresa la partita è stata molto equilibrata con la vittoria di Osimo che ha fatto registrare passi in avanti soprattutto in fase difensiva. Sul filo dell’equilibrio anche gli ultimi due set che hanno fatto registrare una perfetta parità tra le parti.

A fine gara coach Romano Giannini, sponda loretana, ha fatto il punto della situazione: «Su alcuni fondamentali come la battuta abbiamo lavorato poco ma lo faremo da qui all’inizio del torneo. Complessivamente sono soddisfatto. La squadra fisicamente sta bene. Siamo stati un po’ timidi in avvio ma dopo tanti mesi senza giocare penso non fosse facile per nessuno, poi ci siamo sciolti e abbiamo mostrato per ora le potenzialità di quello che possiamo fare. Siamo una squadra giovane che deve trovare il suo equilibrio. Il roster lungo ci consente di avere molte soluzione e tutte di valore».