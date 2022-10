Il Rugby Jesi ’70 ruggisce anche in trasferta: colpaccio a Imola e ora le big

Secondo successo consecutivo per i Leoni, che dopo la vittoria interna contro Siena vanno a centrare anche il primo successo in viaggio. Ora sotto col ciclo Firenze, Viadana, Bologna

JESI – Fa la voce grossa anche in trasferta il Rugby Jesi ’70: nella terza giornata del campionato di Serie B, i Leoni jesini vanno a vincere, 12-17, anche a Imola, dando seguito a quella che nel turno precedente era stata la prima vittoria stagionale, in casa, contro Siena (18-5). E ora, con due successi a dare fiducia e morale alle spalle, il quindici di coach Marco De Rossi si prepara ad affontare in serie alcune delle grandi del torneo.

«Partita dura – commenta il tecnico dei Leoni – perchè facciamo tanto gioco ma non riusciamo a concretizzare come dovremmo. Dobbiamo allenarci e divertirci di più a far meta, ci lavoreremo. Ma sono contento. Facciamo un buon gioco, abbiamo una buona difesa. Stiamo sistemando la touche, la mischia va bene. Possiamo competere con tutti, e questo è importante».

La festa è però già alle spalle, Jesi guarda subito avanti. «Portiamo via da Imola quattro punti in trasferta ed è una buona cosa, perchè ora arrivano tre partite una più dura dell’altra, contro squadre che puntano in alto come Firenze, Viadana e (dopo il turno di riposo il 20 novembre, nda) Bologna. Avversari che puntano alla promozione in Serie A, noi dovremo dimostrare di essere bravi come i più bravi». Si parte domenica prossima 30 ottobre (ore 15,30) al “Latini” di via Mazzangrugno contro Firenze.

«Giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico che mi auguro sia numeroso a seguirci e sostenerci, e spero che proprio per questo i ragazzi diano qualcosa in più. Ma soprattutto mi auguro che possano divertirsi, i ragazzi a partire dal fare meta e il pubblico».