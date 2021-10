Serie B, Rinascita Rimini – The Supporter Jesi posticipata per covid

Due casi di positività fra gli arancioblu nel gruppo degli Under 19. Accordo fra le due società per non disputare il match ed evitare rischi di contagio

JESI – Il covid ferma la The Supporter Jesi. Rinviato a data da destinarsi il match in programma domani, 31 ottobre, a Rimini contro la Rinascita basket. Tutto è partito da un piccolo focolaio di contagi sviluppatosi nel gruppo degli under 19 arancioblu, che si allena con la prima squadra.

Le due società si sono accordate per un rinvio del match valido come quinto turno del girone C di serie B. I due club hanno condiviso l’opportunità di agire in via precauzionale, scongiurando ogni rischio legato a positività in incubazione e si sono accordate per un posticipo la cui data, in accordo con la Lega, verrà individuata quanto prima

«Ringrazio la società riminese per la scelta condivisa – il commento dell’Amministratore Unico Altero Lardinelli – una scelta che reputo opportuna anche e soprattutto dal punto di vista del contenimento del piccolo focolaio sviluppatosi all’interno del nostro gruppo Under 19”. Confermato ovviamente il rinvio degli impegni in programma sia del torneo Under 19, sia della C Silver, cui l’Aurora basket partecipa con lo stesso organico posto in quarantena dalla locale Azienda Sanitaria».