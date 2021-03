Serie B, il Campetto Ancona cerca punti nel weekend sul campo della Virtus Padova

ANCONA- Dopo uno stop prolungato dal calendario e dal rinvio della sfida con la Guerriero Padova al 3 aprile, la Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona è pronta a tornare sul parquet nel prossimo weekend. Domenica 28 marzo, infatti, Simone Centanni e soci saranno di scena sul campo della Virtus Padova tentando di conquistare punti preziosi in questa seconda fase di campionato. A fare il punto della situazione in casa anconetana è stato il preparatore atletico Marco Paccioni:

«Le trasferte lunghe comportano una cura particolare del recupero post-gara. Le prime 14 gare non hanno avuto problemi logistici e quindi la necessità di certe attenzioni. Ora sarà una costante, e per questo abbiamo già inserito delle sedute di recupero attivo individualizzato per ogni giocatore». In questo senso sarà utile capire anche fisicamente come si strutturerà il rush finale:

«Proprio il recupero post-gara è il cambiamento maggiore anche in vista di quando saremmo chiamati a giocare partite ravvicinate tra loro. Diventerà fondamentale quanto riusciremo a recuperare da fatiche e da piccoli acciacchi. Iniziamo quindi a prendere queste buone abitudini sin da ora. Altre novità sostanziali non ci sono. Come piani di allenamento il tutto è una naturale evoluzione a un lavoro più esplosivo, più brillante, più breve ma con una maggiore qualità».

Non manca anche un accenno alle condizioni di Alessandro Potì, acciaccato da qualche settimana: «Per questa settimana il programma riservato a Potì è quello della riatletizzazione. Per lui scatta la fase di riavvicinamento al campo e quindi al basket giocato. Puntiamo quindi a renderlo disponibile per questa domenica anche se ovviamente ci saranno da valutare le sue reazioni al lavoro svolto. Su di lui comunque c’è l’obbiettivo di renderlo disponibile tra i 12 per domenica».