ASCOLI – L’Ascoli ottiene solo un punto nello scontro diretto contro la Reggiana e vede la salvezza un po’ più lontana. Il Parma batte la Ternana e torna a volare in vetta alla classifica, mentre Cremonese e Como si contendono il secondo posto. Questo il riassunto della 28esima giornata del campionato di Serie B, che come sempre ha regalato risultati a sorpresa e una pioggia di gol. Ora, al termine della stagione regolare, mancano soltanto dieci turni e la graduatoria del torneo cadetto comincia a delinearsi per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere per ogni squadra. Ma procediamo con ordine.

I risultati

Per l’Ascoli era fondamentale battere la Reggiana, ma al Del Duca la partita si è conclusa con uno scialbo 0-0. Ascoli in dieci, nella ripresa, per l’espulsione del portiere Viviano per fallo da ultimo uomo. Il gol di Tait nel recupero, invece, consente al Sudtirol di battere in casa il Lecco per 1-0. Bella vittoria del Brescia, che tra le mura amiche rifila un pesante 4-2 al Palermo: doppietta di Borrelli, gol di Paghera e autorete di Di Francesco per le rondinelle, mentre per i siciliani hanno segnato Brunori e lo stesso Di Francesco. Il Parma espugna per 3-1 lo stadio della Ternana con le reti di Yoan Bonny, Benedyczak e l’autogol di Casasola (a segno Luperini per gli umbri). Il Pisa, allo scadere, vince fuori casa contro il Cittadella per 1-0 con il gol di Barbieri, mentre Iemmello e Biasci firmano il 2-0 con cui il Catanzaro trionfa a Cosenza. Il Como, poi, batte in casa per 2-1 il Venezia con i gol di Verdi e Cutrone (Pohjanpaolo per gli ospiti), con la Sampdoria che invece vince 3-1 sul campo della Feralpisalò con le reti di De Luca (doppietta) e Verre (Kourfalidis per i padroni di casa). Parità, 1-1, tra Bari e Spezia: ospiti avanti con Mateju, pari pugliese di Sibilli. Infine, colpaccio della Cremonese, che espugna Modena per 1-0 con la rete di Bianchetti nel recupero.

Il commento

In casa Ascoli, come detto, c’è rammarico per il mancato successo contro la Reggiana e per una distanza dalla salvezza diretta che è salita a cinque punti. Questo il commento di mister Castori al termine del match: «È stata una partita dura, difficile, che si è messa male anche oggi per un episodio, quello dell’espulsione di Viviano, che ci ha costretti a subire una decisione molto dubbia. Alla fine queste cose pesano. Siamo al quarto risultato utile consecutivo, dobbiamo mantenere fiducia, era la terza partita in otto giorni, la stanchezza si è fatta sentire e sicuramente potevamo fare meglio. Non bisogna perdere la fiducia, bisogna insistere e perseverare».

La classifica

Infine, ecco la classifica aggiornata del campionato di Serie B, a dieci gare dal termine della stagione regolare: Parma 59; Cremonese 53; Como 52; Venezia 51; Catanzaro 48; Palermo 46; Brescia 38; Modena, Cittadella 36; Sudtirol 35; Pisa, Sampdoria, Bari 34; Cosenza, Reggiana 33; Ternana 29; Ascoli 28; Spezia 27; Feralpisalò 24; Lecco 21.