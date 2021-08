ASCOLI – L’Ascoli inizia molto bene il nuovo campionato di serie B. Prima partita e prima vittoria per la squadra di Sottil, che al Del Duca iera sera, domenica 22 agosto, ha battuto senza neppure tanto soffrire il Cosenza per 1-0. I bianconeri hanno fatto la gara nel primo tempo, creando numerose occasioni prima di arrivare al vantaggio decisivo.

Nel primo tempo occasioni e gol decisivo

Bidaoui

Prima ci prova il difensore Baschirotto di testa, poi Collocolo con un bel tiro e poi il centrocampista Fabbrini con una rasoiata di destro da fuori area che il portiere calabrese Saracco devia fuori dai pali. Ma il gol è ormai nell’aria, e l’ennessima ottima giocata di Fabbrini – il migliore acquisto di stagione dell’Ascoli – procura a Bidaoui la palla buona per sfondare la rete del Cosenza. Il fantasista belga di origini marocchine riceve sulla sinistra, si avvicina al portiere ospite e a sorpresa lo trafigge sul proprio palo.

Festa grande per i 4 mila tifosi accorsi allo stadio per la prima volta dopo il blocco per il covid, e per tutta la panchina bianconera. Per Bidaoui, in forza al Picchio dallo scorso anno, è il secondo centro con la maglia bianconera. Il Cosenza tenta di reagire sul finire della prima frazione, e si porta due volte nell’area presidiata dal portiere ascolano Leali, ma non è mai veramente pericoloso (tiri di Rigione e Sueva per i calabresi).

Ripresa senza problemi per i bianconeri

Nella ripresa è ancora l’Ascoli a tentare la via del gol con una staffilata di Collocolo da 30 metri che però finisce alta. Poche le manovre degli ospiti per riequilibrare il risultato: una punizione dal limite dell’area bianconera sparata alta e un debole tiro di Sueva che si spegne alla destra della porta del Picchio. A otto minuti Sottil fa entrare anche Saric, non al meglio della condizione, che dopo una bella sgroppata da centro campo arriva a 16 metri dalla porta del Cosenza ma al momento di calciare viene anticipato da un giocatore rossoblu.

Il match finisce e l’Ascoli vince per 1-0, conquistando i primi tre punti in campionato. Il secondo impegno per i bianconeri sarà fuori casa contro il Perugia, sabato 28 agosto.

Per Sottil tre punti che danno morale

Cosi Sottil ha commentato la prova vittoriosa dei suoi ragazzi all’esordio: «Era importantissimo iniziare con una vittoria in casa davanti al nostro pubblico, che è stato straordinario. E i ragazzi lo hanno fatto. Tre punti che danno morale – ha aggiunto il tecnico – anche se sappiamo che dobbiamo crescere e migliorare. Il Cosenza era sceso in campo con gli uomini molto bassi e quindi non era semplice trovare varchi e profondità: ma abbiamo fatto quello che avevamo preparato in settimana e siamo riusciti a centrare il risultato».