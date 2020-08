Serie B basket, la Luciana Mosconi attende l’ufficialità del girone

ANCONA – Si avvicina la stagione 2020-2021 anche per la Serie B di basket nazionale. La Luciana Mosconi Campetto Basket Ancona, in attesa del Consiglio Federale della FIP in programma per giovedì 6 agosto, attende di conoscere quali saranno le avversarie del suo raggruppamento.

In questo momento non ci sono altro che indiscrezione ma, da quello che emerge, potrebbe formarsi un girone abbastanza intuibile geograficamente.

Insieme ai dorici potrebbero esserci Tigers Cesena, Raggisolaris Faenza, Rinascita Basket Rimini, Goldengas Senigallia, Aurora Basket Jesi, Janus Basket Fabriano, Rossella Virtus Civitanova Marche, Sutor Basket Montegranaro, Pallacansestro Roseto, Giulianova Basket, Teramo, Luiss Sport, Virtus Cassino, Formia Basketball, Real Sebastiani Rieti.

Inoltre, tenendo conto anche del protocollo sanitario, la società biancoverde e coach Stefano Rajola dovranno definire tutti i discorsi legati agli allenamenti nella speranza che si possa tornare a lavorare in sicurezza e con continuità per preparare la stagione nel miglior modo possibile.