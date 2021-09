Serie B, l’Ascoli si prepara a sfidare il Como. Aspettando il bomber Iliev

ASCOLI – Si avvicina la terza giornata del campionato di serie B. L’Ascoli, dopo due vittorie consecutive va a Como a sfidare i lariani e tentare la prima fuga della stagione. La squadra di Sottil sembra già molto in palla e si prepara alla gara in Lombardia sapendo che potrà contare anche su nuovi ed importanti innesti dai prossimi turni.

Con il nazionale bulgaro si rinforza l’attacco

Ci riferiamo all’attaccante bulgaro Atanas Iliev, che ha segnato un gol anche alla Nazionale italiana Campione d’Europa nel match del 2 settembre scorso finito 1-1. Un rinforzo molto importante per l’Ascoli e per il suo reparto offensivo, che ha già nell’esperto Dionisi uno dei punti di forza della formazione bianconera. Vedremo come Sottil saprà utilizzare il nuovo acquisto del Picchio, in vista di un torneo lungo e impegnativo come quello cadetto. Allo stadio Sinigaglia di Como, sabato 11 settembre alle ore 14, arbitrerà il match Antonio Giua della sezione di Olbia.

Andrea Sottil

Claudio Tanzi direttore generale

Intanto sul fronte societario, dopo l’ingresso come azionista rilevante del gruppo Usa North Six Group, è cambiato anche il direttore generale. Da oggi l’incarico va ufficialmente a Claudio Tanzi. Romano, 59 anni, Tanzi è stato dirigente di numerosi club calcistici e sportivi italiani. Domani il Patron dell’Ascoli Massimo Pulcinelli lo presenterà alla stampa presso la sede del Club, in Corso Vittorio Emanuele.