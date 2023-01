Serie A, ultima di andata: scontro salvezza tra Italservice Pesaro e Petrarca

I biancorossi ricevono la visita dei veneti, entrambe non sono in linea con i soliti standard e cercano la risalita prima del giro di boa

PESARO – Italservice, adesso o mai più. Il Pesaro si prepara a disputare l’ultima giornata del girone di andata di Serie A, regular season. I biancorossi venerdì 6 gennaio ricevono la visita del Petrarca, con fischio d’inizio previsto alle ore 20.30 al PalaFiera di Pesaro. Gara visibile in diretta streaming su futsaltv.it.

Entrambe le formazioni non sono in linea con i soliti standard e una vittoria potrebbe rilanciarle in graduatoria prima del giro di boa. L’Italservice conta 12 punti, gli stessi del Petrarca, e i due club sono inguaiati in zona retrocessione diretta.

L’Italservice Pesaro nel frattempo è stata scelta per ospitare le Finals Cup 2023, con il patrocinio del Comitato Regionale Marche, pertanto venerdì potrà contare sull’affetto di tutto il popolo del futsal marchigiano che riempirà gli spalti e impegnato in una quattro giorni di puro calcio a 5.