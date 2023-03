Serie A, scontro diretto per l’Italservice Pesaro: arriva Catania

I biancorossi ospitano i siculi, che li precedono in classifica. Ultimo impegno di campionato prima delle Final Four di Coppa Italia di Napoli

PESARO – Il Catania e poi le Final Four: periodo cruciale per l’Italservice Pesaro e i suoi obiettivi. I biancorossi domani – venerdì 17 marzo – ricevono la compagine sicula per uno scontro diretto di vitale importanza. Si gioca al PalaFiera, casa dell’Italservice, con fischio d’inizio previsto alle ore 20,30. Il match sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma online futsaltv.it.

La Meta Catania precede in classifica l’Italservice Pesaro, è quindi un bivio fondamentale per entrambe che puntano la salvezza ma anche una rimonta playoff. Quello di domani è l’ultimo impegno per l’Italservice prima delle Final Four di Coppa Italia. I biancorossi, bicampioni in carica, difenderanno la coccarda dal 25 al 26 marzo, a Napoli. Sempre domani, alle ore 12, ci sarà il sorteggio per decretare la rivale dei marchigiani in semifinale: Napoli, Feldi Eboli o Real San Giuseppe.

Prima però la gara con Catania, dove mister Fulvio Colini dovrà ancora sopperire a una lunga lista di infortunati. Tornerà capitan Tonidandel, che ha scontato la squalifica.