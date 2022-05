Serie A, sconfitta indolore per l’Italservice Pesaro. Olimpus Roma seconda

I capitolini si assicurano un'ottima posizione in griglia playoff scudetto, merito di un successo brillante in casa del Matera

PESARO – L’Italservice Pesaro perde in casa con il Ciampino Aniene. I biancorossi, già sicuri del primo posto matematico in regular season di Serie A, cadono al PalaFiera 4-1.

Un risultato che non rende merito alla prestazione offerta dall’Italservice, che si è giocata a viso aperto la sfida ma ha dovuto fare i conti con una dose infinita di sfortuna. La rete rossiniana del momentaneo 2-1 porta la firma del solito De Oliveira, per i laziali invece a segno Pina e Divanei, doppietta per entrambi.

La Serie A nel frattempo ha emesso un altro, importante, verdetto: l’Olimpus Roma si è assicura la seconda posizione in griglia playoff scudetto. I capitolini hanno sbancato Matera 4-2, approfittando così dei passi falsi del Napoli (sconfitto 3-2 nel derby con la Real San Giuseppe) e del Petrarca (fermato 4-1 a Catania).

L’Italservice scenderà in campo per l’ultima giornata domenica prossima (15 maggio) alle ore 18.25. I biancorossi saranno ospiti della Real San Giuseppe. Poi sarà tempo di playoff.

TABELLINO ITALSERVICE PESARO-CIAMPINO ANIENE 1-4 (0-1)

ITALSERVICE PESARO: Espindola, Tonidandel, Salas, De Oliveira, Bolo, D’Ambrosio, Del Pivo, Honorio, Taborda, Girometti, Cuzzolino, Tiso, De Luca, Vesprini. All. Colini

CIAMPINO ANIENE: Casassa, Isi, Guti, Diaz, Ferretti, Raubo, Divanei, Pina, Pilloni, Joao Salla, De Filippis, Mazza. All. Ibanes

ARBITRI: Saggese (Rovereto), Genoni (Busto Arsizio); crono: Di Nicola (Pescara)

RETI: 16′ pt Pina; 6’35” st Divanei, 12’18” De Oliveira, 18’38” Divanei, 19’20” Pina