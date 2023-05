Serie A, playout: l’Italservice Pesaro vince il primo round

SESTU – L’Italservice Pesaro c’è e vince il primo round. Nella gara di andata del playout di Serie A, i biancorossi superano la 360GG Monastir 4-3, al termine di una gara equilibratissima, giocata con la mente proiettata verso (anche) il match di ritorno.

Succede di tutto a Sestu, con l’Italservice che parte fortissimo e vola sul 2-0, firmato Joao Miguel e dall’autorete di Cianchi propiziata da Dalcin. I sardi non mollano e arriva un episodio favorevole: Fortini viene espulso al 7′ per somma di ammonizioni dopo un contatto a centrocampo con eccessiva severità da parte dei direttori di gara. Il Monastir accorcia con l’uomo in più, rete di Munoz, all’intervallo è 2-1.

Nella ripresa, il copione si inverte: è il Monastir a partire meglio. Etzi fa 2-2, ma Murilo Schiochet ci mette poco a timbrare il nuovo sorpasso Italservice. Dura poco, Arzu calcia e trova la sfortunatissima deviazione di Pires che spiazza Putano. Siamo 3-3. La gara scorre via veloce, Dalcin chiama al miracolo Timm, Tonidandel centra il palo. Sembra finita, poi la magia di De Oliveira: si gira, spara all’incrocio e 4-3. Che dura fino alla sirena.

Sabato 27 maggio il ritorno, l’Italservice partirà con un vantaggio di un gol. In caso di vittoria sarda, di un gol, ci saranno i supplementari. In caso di ulteriore parità, Italservice salva in virtù della migliore classifica in Serie A. Orario e sede sono ancora da stabilire.

Tabellino 360GG MONASTIR-ITALSERVICE PESARO 3-4 (1-2 p.t.)

360GG MONASTIR: Timm, Etzi, Dani Chino, Munoz, Araça, Arzu, Mattana, Moura, Cianchi, Rosas, Dani Martin, Cara. All. Podda.

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Fortini, De Oliveira, Schiochet, Ugolini, Pires, Joao Miguel, Canal, Dalcin, Ruan, Cianni. All. Bargnesi.

RETI: 4’10” p.t. aut. Cianchi (P), 5’53” Joao Miguel (P), 9’33” Munoz (360), 2’36” s.t. Etzi (360), 4’13” Schiochet (P), 5’07” Arzu (360), 17’44” De Oliveira (P).

ESPULSI: al 7’33” del p.t. Fortini (P) per somma di ammonizioni.

ARBITRI: Zannola (Ostia Lido), Iannuzzi (Roma 1) CRONO: Desogus (Cagliari).