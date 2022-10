Serie A, pari e patta tra Italservice Pesaro e Pomezia

POMEZIA – L’Italservice Pesaro rimonta in casa della Fortitudo Pomezia e strappa il primo pari stagionale. Decisivo il rigore realizzato da Julio De Oliveira nel 3-3 della quinta giornata di Serie A.

L’Italservice deve rinunciare a capitan Tonidandel, Fortini, Dalcin e Arcidiacone ma offre comunque una buona prestazione. Un primo tempo molto combattuto vede Pesaro chiudere sotto 2-0 (Jorge Santos e Raubo). Nella ripresa, attaccando col power play, l’Italservice rimette il match in equilibrio grazie a De Oliveira e Joao Miguel, primo gol in maglia biancorossa per il bomber portoghese al debutto.

Uno Jorge Santos in gran spolvero trova il varco buono per riportare avanti Pomezia. Riecco il power play per l’Italservice e l’attacco produce un fallo di mano avversario in area di rigore: è penalty che di nuovo De Oliveria concretizza nel 3 a 3. E’ questa l’ultima emozione, Pesaro ritorna a muovere la classifica.

Tabellino FORTITUDO POMEZIA-ITALSERVICE PESARO 3-3 (2-0 p.t.)

FORTITUDO POMEZIA: Filippini, Divanei, Keko, Jorge Santos, Matteus, Silveri, De Simoni, Lemos, Raubo, Mentasti, Dudu, Bonci. All. Fernandez

ITALSERVICE PESARO: Lopez, Kytola, Pires, De Oliveira, Schiochet, Rebiscini, Ugolini, Fortini, Joao Miguel, Canal, Ruan, Cianni. All. Bargnesi (Colini squalificato)

RETI: 11’10” p.t. Jorge Santos (FP), 17’07” Raubo (FP); 25’17” s.t. De Oliveira (IP), 31′ Joao Miguel (IP), 33’50” Jorge Santos (FP), 35’58” rig. De Oliveira (IP)

ARBITRI: Cannizzaro (Ravenna), Ciccarelli (Napoli) CRONO: Desogus (Cagliari)