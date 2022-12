Serie A, è di nuovo Olimpus-Italservice. Verrà vendicata la Supercoppa?

PESARO – Olimpus Roma e Italservice Pesaro, ancora voi. A distanza di una settimana dal trionfo biancorosso in Supercoppa, le due formazioni si incontrano in campionato, per la dodicesima giornata di regular season di Serie A.

Si gioca sabato 17 dicembre alle ore 16, al PalaOlgiata di Roma, con diretta streaming visibile su futsaltv.it. Se i capitolini hanno ancora il dente avvelenato per la finale di Supercoppa, l’Italservice a sua volta deve riscattare il successivo passo falso casalingo con la Came Dosson.

Il presidente dell’Italservice, Lorenzo Pizza, si affaccia così sulla sfida: «Con la Came martedì abbiamo perso, pagando il conto degli sforzi prodotti in Supercoppa. Ora siamo a cavallo della zona playout, a 5 punti dai playoff e dobbiamo essere realisti: dobbiamo pensare a salvarci. Poi se da qui in avanti dovessimo riuscire a risalire, ben venga, ma sarebbe qualcosa in più. Sabato faremo visita all’Olimpus Roma: è una grande squadra, saranno motivati a riscattare il kappao di Supercoppa e noi saremo menomati dalle assenze. Sarà dura, ma mister Fulvio Colini ne sa sempre una più del diavolo e sperare in un exploit non costa nulla».