Serie A, l’Italservice ritrova i tre punti: battuta la Fortitudo Pomezia

Nella quarta giornata di campionato i pesaresi conquistano il successo, in rimonta, contro la società laziale (4-2)

PESARO – Una partita ricca di emozioni. Italservice Pesaro e Fortitudo Pomezia, ieri sera (27 ottobre), hanno battagliato per il quarto turno di Serie A di Calcio a 5. Nella tana dei pesaresi, al PalaMegabox, i padroni di casa si sono imposti per 4-2, al termine di una sfida piena di botta e risposta.

Il match parte subito forte. Dopo soli 3 minuti il Pomezia si porta avanti, ma 120 secondi più tardi Schiochet fa 1-1. Nella prima frazione gli ospiti tornano sopra, concludendo il primo tempo in vantaggio 2-1. I rossiniani però non ci stanno e reagiscono nella ripresa. Al 12′ è il portiere dei biancorossi, Putano, a trovare il rinvio giusto che sorprende il collega avversario. Due minuti dopo, grazie a un’autorete, l’Italservice passa sul 3-2 prima di chiudere i conti sul definitivo 4-2, a sette secondi dal gong, di nuovo con Schiochet (per lui una doppietta).

Dopo due sconfitte consecutive lontano da casa, i pesaresi ritrovano il sorriso davanti al proprio pubblico. Un successo che permette agli uomini di mister Fausto Scarpitti di raggiungere quota 6 punti, nel cuore della classifica, scavalcando proprio la Fortitudo Pomezia che resta a 5.

Tabellino ITALSERVICE PESARO-FORTITUDO POMEZIA 4-2 (1-2)

ITALSERVICE PESARO: Putano, De Oliveira, Miguelin, Tonidandel, Vavà, Mariani, Luberto, Dener, Belloni, Andrè, Schiochet, D’Ambrosio. All. Scarpitti.

FORTITUDO POMEZIA: Tarenzi, Murilo, Raubo, Cesaroni, Mateus, Bonci, Pelezinho, Esposito, Micheletto, Bueno, Migel Angelo, Mentasti. All. Nuccorini.

RETI: 2’21” p.t. Raubo (F), 4’48” Schiochet (I), 14’56” Pelezinho (F), 11’40” s.t. Putano (I), 14′ Belloni (I), 19’53” Schiochet (I)