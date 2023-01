Serie A, l’Italservice Pesaro non può fallire a Melilli: punti pesanti per la salvezza in palio

PESARO – Italservice Pesaro, puoi vincere o vincere. Non ci sono altre vie per fuggire dalle zone più calde della classifica. I biancorossi sabato 21 gennaio fanno visita al Città di Melilli, per la seconda giornata del girone di ritorno, Serie A, regular season. Fischio d’inizio previsto alle ore 16, al PalaVillasmundo di Melilli.

Il fanalino di coda siculo, assoluta matricola in massima serie, è all’ultima spiaggia. L’Italservice non ancora, ma è necessario svoltare. A caricare l’ambiente c’è Davide Putano, estremo difensore rossiniano e siciliano doc: «Ci attende una partita difficile – racconta alla vigilia -, contro una squadra composta da ottimi giocatori. L’organico è guidato da un tecnico molto preparato, Antonino Rinaldi. Noi siamo reduci da una buona partita disputata, in casa contro il Pescara, che purtroppo non ci ha portato punti. Andiamo sul campo del Melilli per cercare di fare assolutamente risultato. Ci siamo preparati bene durante la settimana e speriamo di portare a casa i tre punti».

Gara visibile in diretta streaming su futsaltv.it.