Serie A, l’Italservice Pesaro all’esame Ciampino. Canal: «Bisogna continuare a vincere»

Il numero 11 biancorosso suona la carica in vista del prossimo impegno casalingo dei campioni d'Italia in carica

PESARO – L’Italservice Pesaro vuole continuare a vincere, parola di Mauro Canal. Il numero 11 biancorosso suona la carica in vista del prossimo impegno casalingo dei campioni d’Italia in carica. Si gioca venerdì – 18 novembre – al PalaFiera. L’avversario dell’ottava giornata risponde al nome Ciampino Aniene.

L’Italservice arriva a questo appuntamento forte del successo con il Pistoia, ma è necessario trovare continuità, come ricorda Canal: «Ci arriviamo con tanta voglia di proseguire la striscia positiva di risultati e di crescere ancora nel gioco. Il percorso è partito con delle sconfitte seppur giocando bene, passando per dei pareggi e ora vogliamo anellare vittorie. Giocheremo in casa, è importante. Vogliamo muovere la classifica, giocando per prevalere, rispettando pur sempre gli avversari».