Serie A, l’Italservice accoglie la Came dopo il trionfo in Supercoppa

E' già tempo di tornare in campo per i biancorossi, chiamati a cavalcare l'onda dell'entusiasmo per risalire la classifica di regular season

PESARO – Ennesimo trofeo in bacheca per l’Italservice Pesaro, ora è tempo di risalire la classifica. In regular season di Serie A, i biancorossi sono chiamati a cambiare marcia.

L’Italservice, reduce dal trionfo in Supercoppa, oggi – martedì 13 dicembre – ospita la Came Dosson al Palafiera per il posticipo della undicesima giornata. Si gioca alle ore 20, con diretta streaming visibile su futsaltv.it. Le altre partite si sono già giocate nello scorso weekend e hanno aggiornato la graduatoria, con l’Italservice ora undicesima, a cavallo della zona playout e -5 da quella per i playoff.

Il capitano Felipe Tonidandel carica l’ambiente Italservice: «La vittoria di Genzano è in bacheca, ora però contano solo il presente e il futuro. Con la Came Dosson dobbiamo giocare con la stessa voglia e intensità di sabato, anche per regalare una gioia ai nostri magnifici tifosi, quelli che ci hanno trascinati a Genzano e quelli che verranno a sostenerci al PalaFiera per questa partita così importante».