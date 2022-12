Serie A, l’Italservice Pesaro torna finalmente a vincere. Il Napoli scappa in vetta

PESARO – L’Italservice Pesaro torna a ruggire. I biancorossi sbancano Sestu battendo la 360GG Monastir 3-4. Decisive le reti di Alflen, Canal, Pires e capitan Tonidandel, finalmente a disposizione dopo un lungo infortunio.

Il successo riporta l’Italservice in piena bagarre playoff, la zona blu dista giusto un paio di lunghezze ed è sicuramente alla portata dei ragazzi di mister Fulvio Colini. La vetta della regular season di Serie A è sempre più occupata dal Napoli, che ha vinto il big match e derby con la Feldi Eboli 6-4. I partenopei vantano un vantaggio di 4 punti sulla Olimpus Roma, prossima avversaria dell’Italservice in Supercoppa.

La finalissima è fissata sabato 10 dicembre alle ore 21.00, in diretta Sky Sport, a Genzano. L’Italservice ha vinto tutto negli ultimi anni ma quest’anno, per la prima volta, non parte da favorita. Servirà una grande prestazione contro i capitolini per alzare l’ennesimo trofeo.