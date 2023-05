Serie A, l’Italservice Pesaro prepara il playout con il Monastir

PESARO – Settimana di riposo, poi sarà tempo di playout per Italservice Pesaro e Monastir. I biancorossi e i sardi si giocano il mantenimento della Serie A. Gara di andata fissata sabato 20 maggio in Sardegna, ritorno sabato 27 a Pesaro: entrambe al momento previste alle ore 19, ma gli orari potrebbero subire modifiche.

«L’epilogo della regular season purtroppo si è rivelato quello che non volevamo – racconta il direttore generale dell’Italservice Nicola Munzi -. Direi però che è stato meritato se consideriamo la prestazione in Veneto. Andremo ad affrontare due partite tostissime, contro un Monastir che punta forte su velocità, grinta e organizzazione. L’allenatore è esperto. E’ una formazione che ha disputato un grande girone di ritorno, si sono meritati di giocarsi tutto ai playout. Noi siamo mancati negli appuntamenti principali, come con il Petrarca, nonostante un buon girone di ritorno».

E ancora: «Dobbiamo pensare ai nostri errori, io in primis, perché forse abbiamo sbagliato nella gestione di qualche giocatore. Non è però il momento di parlare di colpe, ora ci guarderemo allo specchio, ci diremo di avere due partite a disposizione fondamentali per le nostre carriere e per l’Italservice Pesaro. Non vogliamo macchiare per sempre i nostri curriculum e gli sforzi della società – prosegue -. Non dobbiamo nemmeno pensare ai vantaggi della posizione di classifica. Il Monastir ha tutto da guadagnare, noi tutto da perdere. Dobbiamo gestire la pressione, trasformandola in positività. Limitando i danni se serve, o chiudendo i conti subito. Retrocedere sarebbe un dramma sportivo per tutti, non possiamo permettercelo».