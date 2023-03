Serie A, l’Italservice Pesaro e il suo marzo di fuoco. Si parte a Ciampino

Trasferta in terra capitolina per i campioni d'Italia in carica. Poi San Giuseppe e Catania in meno di una settimana. La stagione si decide adesso

PESARO – Italservice Pesaro, adesso o mai più. I campioni d’Italia in carica si giocano una grande fetta di stagione a marzo, in un mese ricco di impegni e sfide delicate. Si parte sabato 11, sul campo del Ciampino Aniene per il ventitreesimo turno di regular season, Serie A. E’ uno scontro salvezza, ma utile anche ad avvicinarsi sempre di più alla zona playoff, distante quattro lunghezze. Fischio d’inizio previsto alle ore 15, al PalaTarquini, con diretta streaming visibile su futsaltv.it.

Il bomber Julio De Oliveira, 18 centri in campionato, accende la vigilia: «E’ una partita difficilissima e fondamentale per noi – dice -, perché abbiamo in testa di avvicinarci alla salvezza. Se e solo se dovessimo vincere, potremmo fare un pensiero anche alla zona playoff. Siamo consapevoli che il mese di marzo sarà molto importante per noi. La nostra stagione si decide adesso. Abbiamo tre partite di campionato difficili in una settimana. Poi penseremo alle Final Four di Coppa Italia».

Il cammino è fitto di esami: martedì 14 nuova trasferta in casa del Real San Giuseppe, poi venerdì 17 la visita della Meta Catania al PalaFiera. Tempo di dire arrivederci al campionato che sarà il momento di giocarsi la Coppa Italia a Napoli. Sempre venerdì 17 si svolgeranno i sorteggi, l’Italservice scoprirà il nome della sua rivale in semifinale tra Napoli, Feldi Eboli e Real San Giuseppe. La kermesse si svolgerà dal 25 al 26 marzo, al PalaVesuvio.