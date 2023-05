Serie A, Italservice Pesaro: la salvezza passa per Padova, altrimenti playout

I biancorossi in casa del Petrarca per l'ultima di regular season. Chiuderebbero i conti in caso di vittoria, ma sarà partita vera

PESARO – Petrarca-Italservice Pesaro sarà partita vera. E somiglia tanto a una finale, per entrambe. I biancorossi sabato – 6 maggio – fanno visita al sodalizio veneto. Fischio d’inizio previsto alle ore 18, al PalaGozzano di Padova. La partita, in contemporanea con tutte le altre del turno, sarà visibile in diretta streaming su futsaltv.it. È l’ultima giornata di Serie A, regular season. In palio c’è la salvezza dell’Italservice.

LE COMBINAZIONI – La dodicesima classificata giocherà i playout con la tredicesima. La quattordicesima retrocederà direttamente. Pesaro è dodicesimo, ma ad oggi non giocherebbe il playout e si salverebbe direttamente in virtù del +8 (margine minimo) sulla tredicesima classificata, il Monastir. Il Petrarca è quattordicesimo, a -1 dal Monastir e a -9 dal Pesaro. Se l’Italservice vince, chiude i conti con Monastir e Petrarca retrocesse. Se Pesaro pareggia, il Monastir è obbligato a vincere ad Avellino. In caso di sconfitta pesarese, ecco i playout con Petrarca o Monastir.

Carica l’ambiente il capitano dell’Italservice, Felipe Tonidandel: «Possiamo raggiungere il nostro obiettivo, con il Petrarca sarà una finale. È una squadra tosta, molto forte. Ce la metteremo tutta. Il clima sarà infernale? Anche noi saremo chiamati a scatenare l’inferno in campo, sportivamente parlando. Questa gara vale una stagione per noi, e anche per loro. La tattica conterà fino a un certo punto, in questi match subentrano grinta, cuore e voglia di vincere. Chi sbaglierà meno, potrà esultare».