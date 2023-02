Serie A, Italservice Pesaro: la gara con il Pomezia è un bivio decisivo

PESARO – Italservice, vuoi lottare fino alla fine per salvarti o ambire ai playoff? La formazione campione d’Italia in carica è di fronte a un bivio e la sfida di domani – venerdì 10 febbraio – può dire tanto. I biancorossi ospitano il Pomezia, alle ore 20.30 al PalaFiera di Pesaro.

L’Italservice occupa il dodicesimo posto, in zona playout, con 19 punti. I playoff distano sette lunghezze, quando mancano undici partite al termine della regular season. Una vita. I pometini sono noni, di punti ne hanno 25 e potrebbero fuggire dai pesaresi in caso di successo. In caso contrario, Pesaro potrebbe rientrare nella bagarre per l’ottavo posto, ultimo pass valido per gli spareggi scudetto.

A sottolineare l’importanza dell’impegno, ci ha pensato il direttore generale Nicola Munzi: «La prossima gara è uno spartiacque, da giocare come fosse una finale. Saranno tutte finali da qui alla fine. Giocare in casa deve fungere da stimolo, deve darci quella carica in più per vincere e proseguire quel trend positivo interrotto a Napoli esclusivamente per il risultato. Dobbiamo giocare con grande carica».