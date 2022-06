Italservice Pesaro: vincere per volare in finale. Il Napoli cerca l’impresa e gara3

I biancorossi al PalaFiera hanno l'occasione di chiudere la serie in anticipo. I partenopei però hanno tutte le carte in regola per continuare a sognare

PESARO – Italservice Pesaro, chiudi la pratica. I biancorossi domani – sabato 11 giugno -, ospitano il Napoli Futsal al PalaFiera per gara2 della semifinale scudetto (ore 20). La serie vede capitan Tonidandel e compagni avanti 1-0, ma il risultato di gara1 non influenzerà il prossimo match in terra marchigiana. I partenopei devono vincere per allungare alla «bella», ovvero gara3 (eventualmente di nuovo a Pesaro).

All’Italservice invece basta un risultato positivo, anche il pareggio, per volare in finale tricolore. I bicampioni d’Italia in carica hanno dato un segnale forte, fortissimo in Campania, quando in gara1 hanno chiuso le ostilità in appena un tempo. Dall’altra parte del tabellone, ci sono Olimpus Roma e Feldi Eboli, con quest’ultima che è stata capace di imporsi 6-0 in gara1. Ora i capitolini avranno almeno un match davanti al proprio pubblico, ed eventualmente due in caso di vittoria in gara2.