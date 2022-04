Serie A, Italservice Pesaro devastante: battuto il Petrarca e allungo in vetta

PESARO – L’Italservice Pesaro ha fame da vendere. Successo netto e più che meritato quello maturato nel big match contro la Syn-Bios Petrarca al PalaFiera. I biancorossi passano con un perentorio 5-0 dopo aver dominato la gara dal primo all’ultimo minuto.

Due legni, tre reti e una super prestazione dell’estremo difensore ospite Fiuza. Lo riassumiamo così un primo tempo in cui l’Italservice chiarisce subito le sue intenzioni. Al riposo ci si arriva sul 3-0. Nella ripresa, i veneti inseriscono presto il power play, non sfondando, e Pesaro bussa altre due volte sancendo il 5-0 definitivo. Tripletta per Bolo, la prima in maglia rossiniana, gol di Tonidandel e autorete di Fiuza propiziata da una giocata da campione vero di De Oliveira.

Complice il pareggio dell’Olimpus Roma (1-1 a Eboli), seconda forza del torneo, l’Italservice vola a +6 in vetta alla classifica di Serie A, quando mancano appena tre giornate al termine della regular. Martedì 3 maggio si tornerà in azione, con Pesaro impegnato sul campo del Polistena (ore 20).

TABELLINO ITALSERVICE PESARO-SYN-BIOS PETRARCA 5-0 (3-0 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Espindola, Salas, Taborda, Cuzzolino, Bolo, Della Costanza, Scida, Tonidandel, Honorio, Costanzi, Spinelli, De Oliveira, Tiso, Mariani. All. Colini.

SYN-BIOS PETRARCA: Fiuza, Rafinha, Parrel, V. Mello, Jefferson, U. De Luca, Romano, Catelli, F. Mello, Marchese, Kakà, Juchno, Bastini, Alves. All. Giampaolo.

RETI: 14’05” p.t. aut. Fiuza (PES), 17’11” Bolo (PES), 17’59” Tonidandel (PES), 4’08” s.t. Bolo (PES), 12’47” Bolo (PES).

ARBITRI: Zanfino (Agropoli), D’Alessandro (Policoro) CRONO: Plutino (Reggio Emilia).