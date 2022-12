Serie A, Italservice Pesaro è crisi: ancora una sconfitta ma tutte queste assenze pesano

PESARO – Italservice Pesaro, adesso è crisi. Ma non mancano gli alibi: contro la Sandro Abate di Avellino mancavano Canal, Alflen, Joao Miguel (infortunati) e De Oliveira (squalificato). I campani si impongono 1-2 al PalaFiera, in una gara che si è accesa giusto nella ripresa, quando i marchigiani non ne avevano praticamente più.

Poche rotazioni per mister Fulvio Colini nel turno infrasettimanale, con gli ospiti che giocano di rimessa e pungono da piazzato. Il primo tempo si chiude 0-1, grazie al guizzo di Alex. L’Italservice attacca nella seconda frazione, senza però creare particolari pericoli. Serve un episodio e arriva a 7′ dalla fine: Schiochet calcia, Avellino impatta con il braccio ed è rigore, lo stesso Schiochet è glaciale e fa 1-1. La gioia del pari dura poco, la Sandro Abate inserisce subito il power play e Avellino si riscatta con un bolide che vale l’1-2 definitivo. Non c’è più tempo per l’Italservice, che inceppa nella terza sconfitta consecutiva e non abbandona la zona playout.

Tabellino ITALSERVICE PESARO-SANDRO ABATE (0-1 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Putano, Kytola, Fortini, Schiochet, Dalcin, Tonidandel, Pires, Della Costanza, Canal, Ruan, Lopez, Cianni. All. Colini

SANDRO ABATE: Parisi, Ugherani, Abate, Alex, Avellino, Santoro, Petrillo, Botta, Gui, Nicolodi, Vitiello, Berthod. All. Basile

RETI: 13’33” p.t. Alex (SA), 33’11” rig. Schiochet, 34’09” Avellino

ARBITRI: Cini (Perugia), Di Battista (Avezzano). Crono: Serfilippi (Pesaro)