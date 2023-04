Serie A, l’Italservice Pesaro crede nell’impresa: c’è la Feldi Eboli in arrivo

Penultimo appuntamento di regular season. I biancorossi in caso di vittoria aumenterebbero le possibilità di salvezza diretta. In caso contrario, playout

PESARO – L’Italservice Pesaro crede nella salvezza diretta. Adesso è possibile, ma serve una vittoria con i vicecampioni d’Italia in carica, i campani della Feldi Eboli, attualmente secondi in classifica. La regular season di Serie A è giunta al penultimo capitolo, giocano tutti domenica 30 aprile, ore 18,15.

È come una finale al PalaFiera per l’Italservice. In zona salvezza troviamo Pomezia e San Giuseppe 40 punti, Catania 39 e Ciampino 37; quindi entriamo in zona playout (due squadre) con Italservice 34 e Monastir 29; quindi la zona retrocessione (tre formazioni) con Petrarca 25, Pistoia 20 e Melilli 4. Ricordando che i playout non si giocheranno se ci saranno 8 punti o più di distanza fra le due contendenti e considerato che oggi il gap è di 5 punti, Pesaro ha una doppia speranza: staccare di altri 3 punti il Monastir in queste ultime due giornate di regular season e “cancellare” appunto il playout, oppure rimontare e sorpassare una delle formazioni che la precedono in zona salvezza.

Per farlo, i biancorossi sono chiamati a vincere necessariamente domenica la partita con la Feldi, appunto, e verosimilmente anche la prossima, sabato 6 maggio a Padova col Petrarca. Bisogna infatti tenere conto che il Ciampino (3 punti in più dei rossiniani) è avanti negli scontri diretti con l’Italservice, chiamata quindi a fare un punto in più. I conti sono presto fatti.