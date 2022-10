Serie A, l’Italservice Pesaro si rinforza eccome: Joao Miguel è biancorosso

PESARO – L’Italservice Pesaro sgancia una bomba: Joao Miguel è biancorosso. Gran colpo del presidente Lorenzo Pizza, in tandem col direttore Nicola Munzi, che si assicurano le prestazioni del bomber portoghese

Classe 1992, Miguel può essere impiegato come pivot o laterale. Ha tanti gol nel sangue. Lo ha confermato negli ultimi anni trascorsi nei due campionati europei più importanti, quello spagnolo e quello portoghese. Con le maglie di Sporting Braga, Rio Ave e Candoso in Portogallo, con quella del Ribera Navarra in Spagna, Joao Miguel Barros Soares (questo il suo nome completo) negli ultimi 4 anni ha gonfiato la rete ben 70 volte: 53 nel suo paese in cui è stato anche capocannoniere davanti a fenomeni mondiali del calibro di Cavinato e Cardinal – stagione 2020-2021 con il Candoso –, più altri 17 l’anno scorso in Spagna.

Chi avesse pensato che l’Italservice Pesaro avrebbe avuto l’intenzione di ridimensionare, ora si sta ovviamente ricredendo.