Serie A, l’Italservice non ingrana: passa anche la Came Dosson a Pesaro

PESARO – Dopo il trionfo in Supercoppa, l’Italservice non riesce a ingranare in Serie A. La Came Dosson si impone all’inglese al PalaFiera, costringendo i biancorossi a navigare (ancora) in zona playout.

Il 2-0 maturato nelle Marche è forse bugiardo, con l’Italservice che ha pagato a caro prezzo le fatiche di sabato scorso. I veneti aprono e chiudono la gara nel finale, grazie alle reti di Juan Fran e bomber Vieira. La zona playoff ora dista 5 lunghezze, quando mancano quattro giornate al termine della regular season di Serie A. Il prossimo impegno è sabato 17 dicembre, in casa dell’Olimpus Roma, che vorrà vendicare la finale di Supercoppa.

Tabellino ITALSERVICE PESARO-CAME DOSSON 0-2 (0-0 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Putano, Fortini, De Oliveira, Dalcin, Ruan, Ugolini, Tonidandel, Kytola, Pires, Joao Miguel, Schiochet, Cianni. All. Colini.

CAME DOSSON: Ditano, Suton, Juan Fran, Vieira, Grippi, Belsito, Galliani, Di Guida, Azzoni, Botosso, Gavioli, Ricordi. All. Rocha.

RETI: 16’49” s.t. Juan Fran (C), 19’46” Vieira (C).

ARBITRI: Ciccarelli (Napoli), Rutolo (Chieti). Crono: Serfilippi (Pesaro).