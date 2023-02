Serie A, l’Italservice Pesaro supera il Pomezia e sogna le Final Four di Coppa

PESARO – L’Italservice Pesaro c’è e vince lo scontro salvezza. I biancorossi superano 7-5 il Pomezia al PalaFiera, al termine di una gara spettacolare. Decisive le doppiette di Schiochet e Dalcin e, soprattutto, la tripletta di bomber De Oliveira.

L’Italservice torna a muovere la classifica di regular season, Serie A. La zona playoff resta distante sette lunghezze, in un turno piuttosto transitorio e avaro di sorprese. Pesaro è ancora immischiata nella bagarre salvezza, occupando il primo gradino sopra i playout, in tandem con il Ciampino Aniene.

Testa ora al match di martedì 14 febbraio, San Valentino. C’è il quarto di finale di Coppa Italia, che mette in palio l’accesso alle nuove Final Four. L’Italservice fa visita al Petrarca, ore 20,30. Gara secca. Pesaro è bicampione in carica della competizione.

ITALSERVICE PESARO-FORTITUDO POMEZIA 7-5 (3-2 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, De Oliveira, Schiochet, Dalcin, Ugolini, Kytola, Pires, Joao Miguel, Ruan, Vesprini, Cianni. All. Colini

FORTITUDO POMEZIA: Molitierno, Divanei, Raubo, Jonas, Matteus, Campoy, Silveri, De Simoni, Jorge Santos, Lemos, Mentasti, Filippini. All. Fernandez

RETI: 5’02” p.t. Dalcin (IP), 5’49” Jorge Santos (FP), 6’11” De Oliveira (IP), 10’56” Schiochet (IP), 16’30” Jonas (FP), 3’12” s.t. Jonas (FP), 5’05” De Oliveira (IP), 7’29” Divanei (FP), 8′ De Oliveira (IP), 14’08” Dalcin (IP), 15’09” Schiochet (IP), 15’43” Jorge Santos (FP)

ESPULSI: al 6′ del s.t. Tonidandel (IP) per somma di ammonizioni

ARBITRI: De Ninno (Varese), Mestieri (Finale Emilia). Crono: Cannizzaro (Ravenna)