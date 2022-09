Serie A, debutto casalingo per l’Italservice Pesaro: arriva il Città di Melilli

PESARO – L’Italservice Pesaro riabbraccia il PalaFiera. I biancorossi si preparano al debutto casalingo in Serie A, con l’obiettivo di riscattare il passo falso dello scorso weekend a Pescara. I campioni d’Italia in carica domenica – 2 ottobre – ospitano il Città di Melilli, con start fissato alle ore 16. La gara sarà visibile in diretta streaming all’interno del sito futsaltv.it.

L’Italservice è reduce dalla sconfitta contro il Futsal Pescara (2-1), maturata in piena emergenza durante l’esordio assoluto stagionale. Domenica c’è la ghiotta occasione per rifarsi, il club siculo è una matricola e non arriva nelle Marche col favore dei pronostici. Capitan Felipe Tonidandel e compagni possono contare inoltre sul calore del proprio pubblico, essendo prevista una buonissima mole di tifosi al PalaFiera. La seconda giornata del massimo campionato nazionale è alle porte, l’Italservice già non può più sbagliare.