Serie A futsal, big match al PalaFiera: l’Italservice Pesaro ospita l’ex capolista Syn-Bios Petrarca

L'attuale leader riceve la formazione veneta, capace di guidare il campionato per tantissimi mesi. C'è grande attesa per l'ex di turno Jefferson

PESARO – Big match in arrivo per l’Italservice Pesaro. La prima della classe ospita la Syn-Bios Petrarca, la formazione veneta che ha guidato la Serie A di futsal per lunghissimi tratti della stagione e ora scivolata a -6 dai biancorossi. Start previsto alle ore 20 di domani, venerdì 29 aprile, al PalaFiera.

L’Italservice deve e vuole archiviare il discorso primo posto, quando mancano quattro giornate al termine della regular season. I playoff scudetto sono dietro l’angolo e l’Olimpus Roma, seconda forza del torneo, dista solamente quattro lunghezze. I capitolini sempre domani fanno visita alla Feldi Eboli.

Pesaro intanto deve preoccuparsi del grande ostacolo Petrarca, che può vantare l’atteso ex di giornata Jefferson e che vorrà sicuramente vendicare la sconfitta del match di andata (1-2). Per l’occasione, l’Italservice ha lanciato una speciale promozione per tutti i propri tifosi: presentando il coupon (facilmente reperibile sui social biancorossi) al botteghino, in formato cartaceo o mostrandolo da cellulare, ogni sostenitore potrà acquistare il biglietto valido per la partita a soli 2€.