Serie A, big match di fine anno: l’Italservice nella tana della Feldi Eboli

PESARO – L’Italservice Pesaro cerca di chiudere il 2022 nel migliore dei modi. L’ultima gara dell’anno, valida per la quattordicesima giornata del girone di andata di Serie A, però non è proprio tra le più semplici. C’è la visita alla Feldi Eboli, domani mercoledì 28 dicembre, ovvero il remake della finalissima scudetto della scorsa stagione.

Si gioca al PalaSele di Eboli, con fischio d’inizio previsto alle ore 20,45 e gara visibile esclusivamente in diretta Sky Sport. L’Italservice vuole salutare la zona playout ma deve continuare a fare i conti con l’emergenza infortuni. E’ mister Fulvio Colini ad aggiornare la situazione: «Abbiamo disputato la prima parte di campionato avendo a disposizione una rosa ristretta, dimezzata successivamente per colpa degli infortuni, in ogni occasione. E’ chiaramente impossibile essere competitivi a questi livelli in situazioni di questo tipo. Joao Miguel si è operato di ernia, Canal è appena tornato da uno stiramento e domani non ci sarà nemmeno Alflen. Poi ci sono altri giocatori acciaccati, su tutti Fortini che avrebbe dovuto fare un rientro molto più tranquillo e invece è stato buttato nella mischia per mancanza di alternative».

E sulla Feldi: «E’ una delle tre formazioni che puntano a vincere lo scudetto, insieme alla favoritissima Napoli e all’Olimpus Roma. Andremo a giocare in casa loro in condizioni ancora menomate, le intenzioni saranno quelle di disputare una bella partita, provando comunque a strappare punti. Poi ci lanceremo verso il 2023 con la speranza di avere a disposizione tutta quella rosa, già ristretta, che avevamo allestito in estate».