Senigallia scivola a Pescara, il Matelica domina e resta da solo in testa

ANCONA – La capolista torna ad essere una sola: il Matelica. I biancorossi, davanti ai propri tifosi, regolano 93 a 64 un Porto Recanati che interrompe la propria striscia di cinque vittorie consecutive. Ritmo intenso e difesa aggressiva per l’Halley, tra le note liete anche l’ottimo l’esordio di Morgillo. La squadra di coach Trullo trionfa nel 19° turno di Serie B2 di Basket e, complice la contemporanea sconfitta della Goldengas, resta in solitaria in cima alla classifica a quota 28 punti.

A proposito della Goldengas, Giacomini e compagni cadono nella casa dell’Amatori Pescara per soli due punti. In Abruzzo finisce 72-70 per il roster di coach Fioravanti che resta ancora in corsa per qualificarsi alla fase Gold. Dopo ben 6 vittorie consecutive Senigallia perde il primato in classifica, ora in mano unicamente al Matelica. I biancorossi proveranno a riscattarsi già nel prossimo impegno contro il Teramo a Spicchi.

Italservice Loreto e Bramante vincono e raggiungono al secondo posto della classifica la compagine senigalliese a quota 26 punti. I gialloblu, in vantaggio in tutti e quattro i quarti, si impongono per 80 a 54 al PalaMegabox contro la Virtus Civitanova. Gli uomini di Nicolini invece soffrono nel finale nella tana del Teramo a Spicchi, ma riescono a passare 71 a 67.

Dopo un inizio in salita, con un parziale di 24-18 a fine primo quarto in favore della Stamura Ancona, il Pisaurum ribalta l’incontro e trionfa con due punti di margine. A Pesaro finisce 70-68 per i ragazzi di Surico. Il Roseto fa suo il confronto abruzzese superando il Pescara 2.0 per 74 a 55.