Senigallia passa di un solo punto, il Matelica dilaga contro il Pisaurum

Tutte vincenti le prime quattro in classifica (Matelica, Senigallia, Bramante e Italservice) che strappano il pass per la fase Gold

ANCONA – Vittoria straripante della capolista. Il Matelica, primo della classe nella Serie B2 di Basket, si impone 109 a 74 contro il Pisaurum. Davanti ai propri tifosi l’Halley parte forte già nel primo quarto, ma in particolare è ad inizio secondo tempo che mette la freccia. Il parziale di 38-11 relativo al terzo quarto infatti trasmette tutta la ferocia dei biancorossi che, con questo successo, si qualificano matematicamente alla fase Gold con due turni di anticipo.

Certa di accedere alla fase successiva anche la Goldengas Senigallia che festeggia al termine della ventesima giornata di campionato. Nonostante lo spavento finale il roster di coach Gabrielli supera di un solo punto il Teramo a Spicchi per 61 a 60. Al PalaPanzini i padroni di casa partono bene e si procurano un buon vantaggio ad inizio partita (23-11 a fine primo quarto). A pochi istanti dal termine Zanetti regala il momentaneo vantaggio agli abruzzesi, il primo di tutta la partita, ma i due liberi concretizzati da Imsandt fanno esplodere di gioia i biancorossi.

Sorridono anche le due pesaresi, Italservice Loreto e Bramante. La truppa di coach Foglietti regola in trasferta la Stamura Ancona 87-56. I gialloblù gestiscono il match dall’inizio alla fine e si presenteranno con fiducia al prossimo impegno, previsto domenica 11 febbraio contro il Matelica capolista. Straripante la prova di Maruca autore di ben 26 punti. Esulta il Bramante che, tra le mura amiche, passa 80-60 contro il Roseto. In vantaggio sin da subito, i bianconeri si aggiungono alle altre tre squadre (Italservice, Senigallia e Matelica) che parteciperanno alla fase Gold.

Così come fatto da Bramante e Senigallia, in questo turno vincono altre due società marchigiane contro compagini abruzzesi. Nello specifico Civitanova trionfa sull’Amatori Pescara per 80 a 56, mentre Porto Recanati ritrova immediatamente i due punti battendo il Pescara 2.0 per 84 a 71.