La Goldengas Senigallia si spegne dopo l’intervallo: vince Rimini

RIMINI – Troppo Rimini per una Goldengas Senigallia rimaneggiata. La Rivierabanca vince 82-68, dilagando nel finale.

La Goldengas Senigallia arriva al turno infrasettimanale ancora orfana di Cicconi Massi, in quarantena preventiva, e con Bedin acciaccato, nemmeno impiegato. I romagnoli, forti di quattro successi consecutivi, partono meglio e allungano subito in avvio. I marchigiani escono fuori alla distanza chiudendo sotto di 5 punti dopo i primi dieci minuti (23-18). La Goldengas però c’è, i diversi giovani chiamati in causa per la seconda partita consecutiva da coach Andrea Gabrielli rispondono presente, e all’intervallo si arriva sul 38-38.

I biancorossi si spengono dopo l’intervallo, mentre i padroni di casa sfoggiano tutte le loro potenzialità. La gara prende subito una piega netta: 28-19 il parziale del terzo quarto. Timida reazione della Goldengas nell’ultimo segmento di partita, ma non basta, Rimini si impone 82-68.

Quinto successo consecutivo per i locali, seconda battuta di arresto per la Goldengas in tre giorni.