Scorzoso (Fidal Marche): «L’atletica ripartirà ma aspettiamo per fare progetti»

ANCONA- «La ripresa dell’attività ci sarà, non dobbiamo pensare il contrario. Non possiamo dire quando avverrà nè fare progetti e ipotizzare date precise. Ecco, questo ritengo sia un errore». Sono le parole del presidente della Fidal Marche Giuseppe Scorzoso nel suo messaggio di auguri a tutti i tesserati e appassionati di atletica leggera: «Adesso possiamo solo vivere le nostre giornate e iniziare a regolarci per il futuro. L’atletica si sta preparando con modelli organizzativi e proposte di calendario. Tutto questo è positivo ma dobbiamo aspettare e non creare aspettative».

Un momento difficile per tutto lo sport: «Per noi questo momento è iniziato il 27 febbraio alla fine dei campionati italiani indoor di Ancona – spiega Scorzoso – Convinti che la situazione sarebbe stata complessa decidemmo già da subito di annullare tutta l’attività perchè coinvolgeva i nostri giovani. Non volevamo mettere a repentaglio la loro integrità fisica». Poi, doveroso, anche un accenno all’impegno di questi giorni di tecnici e dirigenti per mantenere alto il livello di socialità intorno all’atletica:

«Questo virus ci ha colto di sorpresa, attraverso varie esperienze che abbiamo vissuto la nostra vita ha subito un cambiamento drastico. I tecnici vanno ringraziati per quello che stanno facendo attraverso i social. Stiamo affrontando le difficoltà, e intanto iniziamo a pensare al futuro».