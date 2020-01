Cade ancora la Vigor Senigallia, sempre più in alto l’Anconitana

Terzo kappao consecutivo per la truppa di mister Massimiliano Guiducci. La Forsempronese si impone 2-0 e raggiunge l'Atletico Gallo in testa all'Eccellenza

FOSSOMBRONE – Il campionato di calcio Eccellenza vanta una nuova capolista. La Forsempronese si impone 2-0 sulla Vigor Senigallia e conquista la vetta della classifica insieme all’Atletico Gallo.

La truppa di mister Massimiliano Guiducci non riesce a trovare più la via del successo. Terzo kappao consecutivo maturato oggi contro la neo capolista nella seconda giornata di ritorno.

Vola sempre più in alto invece l’Anconitana del tecnico Umberto Marino. I dorici strappano bottino pieno sul campo del fanalino di coda Sassoferrato Genga. Decisiva la rete di Visciano che è valsa l’1-0 finale. Ora i biancorossi si trovano al terzo gradino della classifica, dietro di una sola lunghezza dal duo di testa.

Pari e patta nel big match di giornata tra Atletico Gallo e Castelfidardo. Il match termina a reti inviolate ed entrambe le compagini restano ai piani alti della graduatoria.

La sorpresa del weekend è senza dubbio il successo 2-0 dell’Atletico Azzurra Colli sul Porto d’Ascoli. Dopo la Vigor Senigallia, la squadra di mister Amadio miete un’altra vittima illustre e si rilancia in chiave salvezza. Per gli ascolani uno stop che brucia ma che non costa il momentaneo piazzamento in zona playoff.