Sbaffo fa volare la Recanatese. Vincono e convincono Samb e Tolentino

La Recanatese espugna il campo del Pineto e allunga sulle inseguitrici, compiendo un altro passo decisivo verso la promozione in serie C. Il gol vittoria lo mette a segno nel primo tempo il solito Sbaffo, bravo a sfruttare un pallone vagante in area dopo un’azione di Giampaolo. Inutili gli assalti dei padroni di casa nel secondo tempo, quando anche l’ex Minella va vicino al pareggio. I giallorossi riescono a difendere il vantaggio fino al triplice fischio e volano a +8 sulla seconda in classifica Trastevere, che dovrà recuperare il 2 marzo la gara non giocata per maltempo contro il Montegiorgio. Le altre inseguitrici (Tolentino, Fiuggi e Pineto) sono lontanissime a 12 punti di distacco e ormai quasi fuori dai giochi di promozione diretta. Merito anche dello stesso Tolentino, che fa un bel balzo in avanti in classifica nonché un favore alla stessa Recanatese, battendo in casa per 3-0 l’Atletico Fiuggi. La squadra cremisi fa pesare ancora una volta il fattore casalingo (ottavo successo al Della Vittoria), mettendo al sicuro il risultato già nel primo tempo con le reti di Zammarchi e Tortelli. Il tris finale lo mette a segno all’82’ il neo entrato Strano. Zona play-off agganciata ma l’obiettivo per ora rimane la salvezza.



Più ambiziosi i piani della Sambenedettese, ora a soli 3 punti di distanza dalla zona play-off, dopo il facile successo casalingo per 2-0 contro il Nereto, penultimo in classifica. I rossoblu liquidano la pratica con un gol per tempo (a segno Lulli e Cardella), conquistando così il quarto successo consecutivo nel girone di ritorno, oltre a due pareggi contro Trastevere e Pineto, a dimostrazione di un deciso cambio di passo da parte della squadra rivierasca.

Una piccola inversione di tendenza la mette a segno anche il Castelfidardo, che pareggia in casa contro la Vastese per 1-1, spezzando così una lunga striscia di risultati negativi. I biancoverdi passano in vantaggio al 75’ grazie ad un rigore trasformato da Gega, ma vengono raggiunti 3 minuti dopo dall’eurogol di Altobelli. Nel finale i fidardensi sfiorano la vittoria con il rasoterra di Camara che centra il palo. È un punto che sposta poco in classifica, ma restituisce almeno un po’ di fiducia alla squadra di mister Mangiapane.

Una fiducia che è ridotta ai minimi termini in casa Fano, dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Matese. Contro una diretta concorrente per la salvezza, i granata vedono sfumare il meritato pareggio nei minuti di recupero, puniti al 93’ da una rete dell’argentino Galesio.



Rinviate le gare Montegiorgio-Trastevere e Notaresco-Porto D’Ascoli, che verrano entrambe recuperate mercoledì 2 marzo alle ore 14:30.