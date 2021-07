La sassoferratese Elisa Polli giocherà con l’Inter

FABRIANO – Un altro passo avanti nella carriera calcistica dell’attaccante Elisa Polli. La ventunenne di Sassoferrato, infatti, è approdata all’Inter, dove arriva in prestito dall’Empoli, squadra con cui aveva disputato lo scorso campionato di serie A con 7 gol a segno nelle 16 partite giocate.

A Milano, con i colori nerazzurri, sarà la sesta stagione di fila in massima serie per la Polli, dopo gli esordi giovanissima con la Jesina nel 2016/17, seguiti da tre anni di fila in Friuli al Tavagnacco. Nella sua bacheca anche un titolo di capocannoniere in serie B nel 2015/16, in maglia Jesina, con ben 23 reti a bersaglio. I suoi esordi calcistici, da piccola, sono avvenuti con il Matelica.

Per lei anche diverse convocazioni in Nazionale, sia a livello giovanile (Under 17, Under 19 e Under 23) sia con la “maggiore” nel settembre 2020.