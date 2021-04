Samb, pareggio a reti bianche con la FeralpiSalò, in attesa di conoscere il proprio destino

Gli uomini di Montero non vanno oltre lo 0-0 con la Feralpi, in attesa di affrontare una settimana decisiva per la storia del club

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- La Samb, tormentata ancora dalle note vicende societarie, che nell’ultima ora hanno visto le dimissioni del Responsabile Amministrativo Massimo Collina e che sta aspettando di sapere se si procederà con il Concordato richiesto dal presidente Serafino o il Fallimento, era di scena oggi nel match casalingo contro la FeralpiSalò.

Primo tempo scoppiettante e pieno di emozioni, che inizia con le conclusioni di Botta e De Ciancio, che impensieriscono la retroguardia lombarda già al 5’. Al 16’ la Feralpi rialza la testa dopo aver subito l’arrembaggio dei padroni di casa rendendosi pericolosa con una conclusione di Guerra su cui è molto bravo Nobile. Al 26’ è il rossoblù Rossi che va vicino alla rete con una gran botta dalla distanza, che l’estremo difensore ospite De Lucia è bravo a respingere. Nel corner che scaturisce, Botta sfiora l’eurogol, ma è ancora bravo il numero uno ospite. Al 31’ la Feralpi ci prova senza fortuna con Guidetti, su cui sorveglia Nobile. Allo scadere, al 45’, l’occasione più ghiotta per gli ospiti, che vanno ancora una volta vicini alla rete del vantaggio prima con Guerra, poi con Guidetti. Nella ripresa, al 49’, è ancora Guerra, uno dei migliori tra gli ospiti, a concludere in porta pericolosamente. Al 51’ ci prova De Ciancio, ma De Lucia non si fa sorprendere. La Samb cerca il vantaggio ancora con una conclusione di Lescano, che con un gran tiro al volo sfiora l’incrocio dei pali. Al 72’, è la volta di Liporace a costringere nuovamente ad un super intervento De Lucia. Inizia poi la girandola dei cambi con gli allenatori che provano a cambiare qualcosa, ma il risultato finale non cambia. Samb che conquista dunque,un altro punto prezioso con cui rinforza la sua posizione nella griglia Play-Off, in attesa della penalizzazione in arrivo e soprattutto,di conoscere quale sarà il proprio destino.

Il rossoblù Lescano in un contrasto con un difensore ospite

Questo il tabellino della gara del “Riviera delle Palme”:

SAMBENEDETTESE (4-3-3) Nobile; Fazzi, Cristini, D’Ambrosio, De Goicoechea (67’Trilló) De Ciancio (81’ Babić), Rossi, Angiulli; Botta, Lescano Liporace(81’ D’Angelo); A disp. Laborda, Fusco, Trillò, Di Pasquale, Chacon, Babic, D’Angelo, Bacio Terracino, Scrugli, Cardoni, Medori, Domizi All. Montero

FERALPISALÒ (4-3-3) De Lucia; Bergonzi, Bacchetti, Giani, Brogni; Guidetti, Carraro, Scarsella; Ceccarelli, Guerra, D’Orazio (67’ Tulli) A disp. Liverani, Iotti, Petrucci, Miracoli, Tulli, Legati, Pinardi, Hergheligiu, Farabegoli, Gavioli, Rizzo All. Pavanel

ARBITRO: Arbitra Gabriele Scatena della sezione di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Licari (Marsala) e Matteo Pressato (Latina); quarto ufficiale: Luigi Carella della sezione di Bari.

NOTE: Ammoniti De Ciancio (S), Rossi (S), De Goicoechea (S), Trilló (S)