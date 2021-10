Federico Angiulli è di nuovo un giocatore della Sambenedettese

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Dopo gli arrivi di Abbrandini, Amato, Amoruso, Bruno, Cipolletta, Cum, De Santis, De Sena, Ferretti, Isacco, Lisi, Lorenzoni, Lulli, Mendicino, Miruku e Varga, la società rossoblù ha assestato un altro colpo decisivo alla campagna di rafforzamento: il centrocampista Federico Angiulli.

Già ex rossoblù nella stagione scorsa, Angiulli, a causa delle note vicissitudini societarie, si era accasato alla Triestina, sempre in LegaPro, ma la voglia di tornare a dare una mano alla Sambenedettese è prevalsa, e dopo la girandola di voci circolate nei giorni scorsi che lo davano già per vicinissimo alla firma, è arrivata l’ufficialità del ritorno. Angiulli ha iniziato la propria carriera con la maglia del Pergocrema, per poi vestire le casacche di Avellino, Reggiana, Benevento, Pisa, Ternana, Catania e Sambenedettese nelle stagioni 2019/20 e 2020/21, prima di approdare come detto, per una brevissima parentesi, alla Triestina.

Questa la nota della società rossoblù: «l’A.S Sambenedettese è lieta di comunicare che Federico Angiulli è di nuovo un calciatore rossoblù. Per il centrocampista milanese, classe 1992, si tratta di un gradito ritorno fortemente voluto da ambo le parti, dopo una breve parentesi alla Triestina».

Queste invece le parole del DS Sabbadini, che ha voluto ringraziare pubblicamente il presidente Roberto Renzi per gli sforzi fatti per assicurarsi le prestazioni del giocatore alla Samb. Queste le sue parole: «ci tengo a ringraziare il presidente per averci dato la possibilità di riportare Federico a San Benedetto del Tronto. Un giocatore che non ha bisogno certo di presentazioni e che non ha mai nascosto la volontà di tornare qui. Il ragazzo si sta già allenando con il gruppo e sarà a disposizione per la gara casalinga del 24 ottobre contro il Fano»

Mister Massimo Donati può ora contare su una rosa di assoluto valore

Squadra che è dunque tornata ad allenarsi dopo la sconfitta di ieri con il Trastevere. Uno stop che non deve comunque abbattere squadra e società, viste le tantissime attenuanti del caso. Molti giocatori infatti, sono in ritardo di condizione e sono giunti solo pochi giorni fa a San Benedetto del Tronto. Nonostante questo, la squadra ha dato il tutto per tutto uscendo a testa alta dal terreno dei padroni di casa. Una Samb che vedrà arrivare ancora qualche volto nuovo e che comunque può già contare su elementi di assoluto spessore come l’ultimo arrivato Angiulli, Mendicino, Ferretti, già andato a segno nella prima gara e l’altro ex Lulli, tutti elementi in grado davvero di fare la differenza in un torneo pur duro come la Serie D. Da non dimenticare poi, i tanti giovani approdati alla Samb, tutti prospetti interessanti che il DS Sabbadini ha voluto con forza e che sicuramente avranno modo di dimostrare il loro valore in questo torneo. Sambenedettese dunque che non potrà certo nascondersi, e che potrà contare da ora in poi, finalmente, su un’arma in più che in pochi hanno: il proprio pubblico.