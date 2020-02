Sampress Volley, la squadra al lavoro verso il girone di ritorno

LORETO- La Sampress Nova Volley continua a lavorare sotto gli occhi di coach Romano Giannini. I loretani, archiviato il girone d’andata, si stanno preparando per la prima gara di ritorno in programma sabato nella tana del Volley Gioia del Colle. La squadra cercherà subito di far bene per riprendere una marcia fatta di alti e bassi nella prima fase di stagione con diciannove punti all’attivo e una nona posizione in graduatoria.

Tante le note liete del girone d’andata. Ottimi punti da cui ripartire per cercare di migliorare il posizionamento e avvicinarsi alle zone nobili. Palazzesi, nel ruolo di opposto, è ormai una certezza. L’assenza di Spescha sembrava una montagna insormontabile e invece, in questo senso, Giannini è stato bravissimo a trovarne le contromisure adatte.

Un giovane già grande è Lorenzo Dignani che, nel ruolo di libero, sta facendo registrare grandi prestazioni. Il tutto con un contesto di gruppo ideale per lavorare con i giovani. E anche un capitano come Nobili non può che aiutare in questa direzione.