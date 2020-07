Sampress Volley, Molinari sceglie Loreto e il progetto neroverde

LORETO– Nuovo colpo per la Sampress Nova Volley Loreto (Serie B) che si assicura le prestazioni del centrale Alex Molinari. Classe ’90, nato a San Severino Marche e con importanti esperienze alle sue spalle, arriva per impreziosire un reparto già molto forte con la riconferma di Michele Stoico.

«Sono felice di tornare in serie B e di farlo in una piazza così prestigiosa come quella di Loreto- dice Molinari- con tutte le difficoltà dello sport in questo momento vedere una società che investe per mettere tutti gli atleti nella condizione migliore per rendere in campo mi ha lasciato piacevolmente stupito ma non sorpreso, perché quando parli di Loreto sai che hai alle spalle una tradizione storica ma davanti anche una società solida e ben strutturata».

Esprime soddisfazione anche coach Romano Giannini: «Con Alex in squadra posso dire che abbiamo un sestetto molto interessante col giusto mix di esperienza e giovinezza. Su di lui non ho dubbi perché so la voglia che ci mette e il rendimento che può garantire».