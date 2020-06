Sampress Volley Loreto, coach Giannini: «Abbiamo idee che stiamo sviluppando»

LORETO – La Sampress Nova Volley Loreto 2020-2021 sta prendendo forma giorno dopo giorno in vista del prossimo campionato di Serie B.

A tracciare un bilancio delle prime mosse di mercato è stato direttamente coach Romano Giannini: «Per ora è andato tutto molto bene. Siamo riusciti a confermare per un altro anno Riccardo Cremascoli in regia e abbiamo scommesso sulla voglia di crescere e di dimostrare il proprio valore di Alessandrini, Torregiani, Caciorgna e Palazzesi. La conferma di capitan Nobili e di Stoico ci danno solidità ed esperienza. Il ritorno di Coppari come libero, con la conferma di Dignani, ci dà molte garanzie. Abbiamo delle idee che stiamo sviluppando. Almeno un paio di trattative sono in fase avanzata e penso che la prossima settimana potremo chiuderle a nostro favore».

Sul campionato invece: «In un momento così critico sarebbe fondamentale non avere trasferte molto lontane che costringerebbero la società ad esborsi non più sostenibili. Tanti derby creeranno stimoli importanti. Mi pare che noi siamo tra le società più avanti sul mercato quindi è presto per i giudizi. La stagione interrotta sul più bello (causa Covid, ndr) ha convinto quasi tutti a ripartire giustamente da dove si era lasciato».