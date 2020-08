Sampress Nova Volley Loreto, Vignaroli completa il pacchetto dei centrali neroverdi

LORETO – La ciliegina sulla torta per la Sampress Nova Volley Loreto (serie B) risponde al nome di Amos Vignaroli, centrale classe ’99 che nell’ultima stagione ha ben fatto a Lucera.

«Non mi aspettavo questa chiamata – ha spiegato il ventunenne – e accordarsi è stato facile. Loreto è una piazza tra le migliori e per me è una grande occasione per consacrarmi in questa categoria lavorando duro con uno staff tecnico di alto livello e con compagni molto competitivi. Sono contento di ritrovare grandi amici come Caciorgna, Palazzesi, Torregiani e Alessandrini con i quali ho vissuto una bella esperienza a livello di settore giovanile e che mi hanno parlato benissimo della Nova Volley e tutto quanto vi ruota intorno. Garantisco il massimo impegno».

Soddisfatto anche coach Romano Giannini: «Si tratta di un profilo in linea con i nostri standard. Vignaroli è un ragazzo giovane che ha margini di crescita tecnica e tattica. Sa di dover lavorare molto ma sono certo che ci sarà molto utile. Il fatto che conosca bene alcuni dei ragazzi del roster ne semplificherà l’inserimento che tuttavia non è mai stato un problema per nessuno a Loreto».