Sampress Nova Volley, a Loreto torna il libero Nicola Coppari

LORETO– Nicola Coppari torna a Loreto e vestirà, per la stagione sportiva 2020-2021, la maglia della Sampress Nova Volley. Il libero che ha indossato la maglia neroverde per due stagioni prima di viverne quattro con l’Aurora Appignano ha sposato il progetto di coach Romano Giannini mettendo la sua esperienza (nonostante sia un classe ’94) al servizio della squadra:

«Ringrazio coach Romano Giannini e la società per avermi dato questa opportunità. Non me l’aspettavo soprattutto perché la stagione scorsa si è conclusa senza veri verdetti ed è rimasto a tutti un grande amaro in bocca e la voglia di tornare ad allenarsi quanto prima è grande. Per me tornare a casa per giocare la prima stagione della mia carriera in serie B è una gioia immensa».

Soddisfatto anche il presidente Franco Massaccesi: «Nicola è uno di noi e sapevo che prima o poi l’avremmo riportato al Palaserenelli che lui ha sempre sentito come casa sua. Un ottimo ragazzo e un buonissimo giocatore. Sono felice per lui e per la squadra. Il suo entusiasmo è contagioso».