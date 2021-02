Sampress Nova Volley Loreto, capitan Nobili: «Stiamo bene, adesso è importante la continuità»

Il capitano dei neroverdi fa il punto della situazione dopo la bella vittoria per 2-3 sul Volley Potentino in preparazione del derby con la Bontempi, in programma sabato prossimo

LORETO – La vittoria, anche questa al tiebreak, ai danni del Volley Potentino ha dato alla Sampress Nova Volley Loreto un’importante consapevolezza circa i propri mezzi da sviluppare nel corso di questo anomalo campionato di Serie B.

Capitan Paco Nobili, con tutta la sua razionalità, non è riuscito a negarli ma ha invitato tutto l’ambiente a rimanere comunque con i piedi per terra: «Per battere una squadra ben organizzata e di valore come quella abruzzese ci voleva una grande prestazione e noi siamo stati bravi a superare le difficoltà e a volere fortemente il successo. L’equilibrio regna in questo avvio, ce lo aspettavamo ma, onestamente, non credevo che ce ne fosse così tanto. Devo dire, soprattutto, che non mi aspettavo da parte nostra già questo livello di competitività perché, in pre-campionato, avevamo fatto davvero fatica».

Morale alto e testa al futuro, con il derby contro i dorici della Bontempi alle porte in programma per sabato pomeriggio: «È vero che vincere da 3 punti è l’obiettivo – prosegue Nobili – ma ritengo che almeno in questo girone d’andata muovere con continuità la classifica sia importante anche sotto l’aspetto del morale e aiuta a migliorarsi in settimana. Su certe situazioni come le scelte in attacco siamo già cresciuti tanto, su altre, come il fondamentale del servizio, ad esempio, invece abbiamo ampi margini di miglioramento. Il derby? Si tratta di un’altra partita difficile anche se, rispetto alle avversarie dei precedenti turni, con la Bontempi ci siamo già confrontati in pre-campionato e quindi ci conosciamo meglio».